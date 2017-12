Goudhaantje Bandé, videodinges, Club Brugge, Zulte Waregem, ... Enkel de fans zijn écht onbetaalbaar

Foto: © photonews

Alle goede (en slechte) dingen komen in drievoud. Hanne, Klaasje en Marthe bewijzen dat met K3 ondertussen al een paar jaar. Ook in de nieuwe jaargang van de Jupiler Pro League gaan we op onze gekende manier nabeschouwen.

TOP

Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen?

Bandé kopen en dan nog een feestje bouwen met kilo's chocolade en honderden liters limonade. De youngster van KV Mechelen trekt aankomende zomer voor het grote geld naar Ajax en dat met recht en reden, want ook tegen Racing Genk was hij opnieuw erg belangrijk.

Malinwa nam zo mooie revanche op de bekeruitschakeling tegen de Limburgers en pakte drie erg belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Bandé is in die strijd al het hele seizoen de belangrijkste figuur bij de Kakkers.

Een videoref kopen voor in elk stadion. En ze goed betalen. Als het goed is, moeten we het ook zeggen. Zowel in Eupen als in Lokeren kwam de videoref goed tussen en dus mogen we daar tevreden mee zijn.

De regels zijn nog niet altijd even duidelijk, maar met extra investeringen richting volgend seizoen is er misschien wél nog iets van te maken. Zoals het in het buitenland ook met veel meer middelen wél vaker goedloopt.

Fans: onbetaalbaar

Niet met geld te kopen: supporters. En ook zij hebben wel degelijk hun rol. Op Sclessin was het een heksenketel, met dank aan de fans van Standard én Antwerp. Toch worden de supporters steeds vaker misnoegd door de omstandigheden.

Vlaggen die worden afgepakt, combiregelingen, stadionverboden, uitsupporters in de thuisvakken, onveiligheid, weggestoken worden in kooien achter draden als uitsupporters, het doel niet eens zien soms, ... Niet met geld te kopen, maar wel van cruciaal belang voor een club.

FLOP

Spitsen met een probleem

Zinho Gano die zich onmogelijk maakt door een strafschop uit de handen van z’n kapitein te nemen en vervolgens te missen. Lukasz Teodorczyk die alweer een erg matige wedstrijd speelt.

Spitsen in België met een probleem, er zijn er meer dan je zou denken. Zonder de hardwerkende spitsen van blauw-zwart was het ook meteen veel minder. Wel knap van Ivan Leko om geen excuses te willen zoeken.

Laat maar vallen

Gekke zaken genoeg deze speeldag, maar enkele zaken mogen toch wel iets zwaarder uitgelicht worden. En dan hebben we het over een aantal schwalbes.

Die van Orlando Sa tegen Antwerp was heel venijnig, die van Gueye van STVV simpelweg te lachwekkend voor woorden. Laat maar vallen, dat soort kerels.

Hoe moet het Esseverder?

Zulte Waregem haalde ooit 6 op 30 in het begin van het seizoen en was toen veroordeeld tot het spelen van degradatievoetbal. De huidige 3 op 27 is echter nog pijnlijker.

Het team dat aanspraak leek te gaan maken op play-off 1 en in het seizoensbegin indruk maakte met de manier van spelen, is stilaan een schim van zichzelf. "Het is vijf voor twaalf", was Sammy Bossut duidelijk.