Heel veel vertrouwen bij de Engelse competitieleider: "Het gevoel dat we van iedereen kunnen winnen"

Niets of niemand lijkt Manchester City dit seizoen te kunnen stoppen. Dat gevoel leeft ook bij de spelers van City zelf volgens trainer Pep Guardiola.

In alle competities zijn The Citizens, met landgenoten Kevin De Bruyne en Vincent Kompany, nog ongeslagen. In de Premier League is het de autoritaire leider en in de Champions League is het ook al zeker dat het zal overwinteren. Hoe valt al dat succes te verklaren?

Trainer Guardiola tegenover Engelse media: "Met het vertrouwen geloven onze spelers dat ze het tot het einde vol kunnen houden. Liverpool thuis, winnen op Stamford Bridge, bij Napoli, tegen Shakhtar Donetsk, geeft je vertrouwen. Natuurlijk, zelfvertrouwen alleen werkt niet, maar je moet het zien, het voelen."

Kunnen overal en van iedereen winnen

"We hebben nu het gevoel, waar we ook spelen, tegen wie we ook spelen, dat we kunnen winnen. En dat is de eerste stap om aan het einde van een competitie te komen en te vechten om de titel te winnen", aldus Guardiola.