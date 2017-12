Dit is ons Team van de Week!

Foto: © SDG

Op speeldag 17 kregen we de terugkeer van AA Gent in de top-zes én uitstekende prestaties van ploegen in nood KV Kortrijk en KV Mechelen. Stof genoeg voor ons Team van de Week.

Doel

Dat Charleroi nog op die tweede plaats staat, heeft het vooral te danken aan ene Nicolas Penneteau. In een weekend met veel uitblinkende doelmannen stak hij er toch nog bovenuit, met drie belangrijke reddingen aan het einde. Ook de gestopte penalty was een sleutelmoment.

Verdediging

In de defensie zorgde Dorian Dessoleil ook al voor een uitstekende prestatie, hij redde onder meer een bal van de lijn. Op de rechterflank zagen we twee uitblinkers, dus moest Tirpan tegen zijn voet dit elftal in. Hij zorgde voor problemen bij Club Brugge in de eerste helft.

Op rechts speelde Cavanda bij Standard een fenomenale partij.

Middenveld

Heel wat uitblinkers op het middenveld, dus kiezen we voor drie centrale jongens en twee flanken. Anderson Esiti bewees tegen Zulte Waregem dat hij in de laatste maanden enorme stappen gezet heeft. Hij was de draaischijf van Gent, alleen jammer van die rode kaart.

Alexander Corryn bewijst het elke week opnieuw op het middenveld van Antwerp en Van der Bruggen slaagde erin om op een dramatisch veld toch twee assists af te leveren.

Op de flanken kiezen we voor Ouali en Chevalier van KV Kortrijk. Die eerste vierde zijn terugkeer uit de B-kern met drie goals in twee wedstrijden, de tweede tekende voor de verlossende 4-1 met een prachtgoal.

Aanval

Helemaal voorin is het het gevaarlijke duo van KV Mechelen die met de nominatie ging lopen. Pedersen en Bandé, daar mogen we echt nog vuurwerk van verwachten.