Eupen zorgt net niet voor absolute stunt tegen leider Club: "Gevoel dat we met videoref telkens beslissingen in ons nadeel krijgen"

Foto: © photonews

Het zag er een dik uur heel goed uit voor Eupen, de rode lantaarn in de Jupiler Pro League. De Panda's stonden 2-0 voor tegen Club Brugge, maar gaven toch nog twee punten prijs (2-2).

"We zijn erg goed aan de wedstrijd begonnen", vertelde Van Crombrugge na afloop. "Als je met 2-0 de rust in kan tegen Club, dan weet je dat er iets in zit. Jammer dat we het weggeven. We wisten natuurlijk dat we op ons best moesten zijn om iets te halen tegen de fiere leider. Ze hebben nauwelijks kansen gehad, maar scoorden toch twee keer."

In de tweede helft kwam Eupen er nog nauwelijks uit. "Het was ook de verdienste van Club dat we onder druk kwamen te staan. We moesten proberen om die voorsprong te verdedigen, maar dat is net niet gelukt. Of we opnieuw een stap vooruit hebben gezet? Dat gevoel was er ook tegen Antwerp en Oostende. We wisten toen al dat we niet ver van een goed resultaat waren", aldus het Eupense sluitstuk.

De videoref speelde een bepalende rol. Eupen kreeg een penalty (terecht) niet, in de slotfase kreeg Club er toch één na een fout op Dennis. "Ik heb de beelden nog niet bekeken, maar ik heb het gevoel dat wij telkens beslissingen in ons nadeel krijgen."

"Ik wil niet zeggen dat er kwade wil is, maar dat geeft een zure nasmaak. Al was ik wel zeker dat het penalty was. We moeten hiermee leven. We mogen die videoref nooit als excuus gebruiken voor puntenverlies."