Het is 5 voor 12 aan de Gaverbeek, maar Dury zit niet op de wip: "Als er één iemand is die ons erbovenop kan helpen ..."

Neen, de 3 op 27 van Zulte Waregem is niet meteen iets om over naar huis te schrijven. Stilaan moet er naar beneden gekeken worden eerder dan naar boven, want met 19 punten staat Essevee amper elfde. En dus is het crisis aan de Gaverbeek? Wel, neen!

"Naar beneden kijken? Blij zijn dat Eupen niet heeft gewonnen? We moeten ook niet overdrijven, maar hier gewoon zo snel mogelijk proberen uit te komen", gaf Sammy Bossut prijs na de wedstrijd aan de Gaverbeek tegen AA Gent. "Maar het is wel vijf voor twaalf."

Een mening die ook door Francky Dury werd gedeeld: "Dit is geen dipje meer, maar een goede dip. Onze kern is niet sterk genoeg om de combinatie met Europees voetbal op te vangen. Ons programma was zwaar, ons fysiek vermogen en onze mentaliteit zijn aangetast. Bij spelers, bij mij en wellicht de fans ook."

Geen paniekvoetbal

Toch is er na de 3 op 27 geen sprake van crisis aan de Gaverbeek. Voorzitter Ballière gaf het bij Sporza ook nog eens aan: "We mogen het niet minimaliseren, maar als er een iemand is die ons uit de put kan halen, dan is het Francky wel. We mogen geen paniekvoetbal spelen."

Een mooie boodschap van de voorzitter en niet de eerste keer dat ze bij Essevee de rangen snel sluiten. Ook na de 6 op 30 enkele seizoenen geleden kwam het bestuur snel met een formeel bericht dat ze met Dury zelfs naar tweede klasse zouden gaan, als het zou moeten. Dury is al jarenlang coach van Essevee en moet niet meteen vrezen voor zijn job.