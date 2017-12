Het succesrecept van Jankovic bij KV Mechelen

Aleksandar Jankovic zorgt voor een nieuw elan bij KV Mechelen. De Serviër krijgt de trein opnieuw op de rails. Hoe pakt hij dat precies aan?

Jankovic lijkt wel de wonderdokter die KV Mechelen nodig had. "Het is belangrijk dat we teruggaan naar de basis, namelijk eerst de organisatie behouden en van daaruit stilaan opnieuw bouwen. Dat is de filosofie van onze coach", legt Cocalic uit.

Eenzelfde geluid horen we bij Glenn Claes. "Alles begint vanuit een goede organisatie, vanuit een defensief blok en dat zet de coach goed neer. Ons voetballend vermogen wordt elke week beter en we tanken vertrouwen."