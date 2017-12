"Hij is de beste speler die Manchester City ooit heeft gehad", en: "De Bruyne zou hij hem wel eens kunnen overtreffen"

Gisteren wist Manchester City op de valreep met 2-1 te winnen van West Ham United. Het was David Silva die, op aangeven van Kevin De Bruyne, voor de verlossende treffer zorgde. Volgens Jamie Carragher is de Spaanse balvirtuoos de beste speler die ooit bij City heeft gespeeld.

Gisteren boekte Manchester City dus opnieuw een overwinning, de veertiende opeenvolgende zege al dit seizoen. Hiermee evenaren de troepen van Pep Guardiola het Premier League record van Chelsea en Arsenal.

City moest diep gaan voor de overwinning en het was David Silva die in de 82ste minuut de 2-1 wist te maken. Jamie Carragher tegenover Sky Sports: "David Silva is de beste speler die Manchester City ooit heeft gehad. Naast Henry, Bergkamp en Cantona is hij zelfs één van de beste ooit in de Premier League."

Ook Henry is het eens met Carragher: "Hij is de beste creatieve middenvelder die ik al heb zien spelen in deze competitie. Ik heb natuurlijk niet iedereen zien spelen, maar David Silva wil altijd de bal en speelt en steekt zich nooit weg. Wat een speler."

Kevin De Bruyne

De aangever voor het winnende doelpunt van Silva was, hoe kan het ook anders, opnieuw Rode Duivel Kevin De Bruyne. In zijn laatste dertien wedstrijden was de middenvelder al goed voor acht assists.

"Ik had niet gedacht dat ik iemand beter zou zien dan Silva, maar de manier waarop De Bruyne dit seizoen speelt... Hij zou Silva wel eens kunnen overtreffen in de komende vijf jaar", aldus Carragher nog.