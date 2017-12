Jassina Blom over haar toptransfer van Heerenveen naar FC Twente: "Voor mij is het nu leuker"

Foto: © photonews

Na een geweldig seizoen bij Heerenveen wist Jassina Blom een toptransfer naar FC Twente te versieren. De Red Flame is zeer tevreden dat ze de kans kreeg deze nieuwe stap te zetten in haar carrière en de manier van spelen bij FC Twente bevalt haar duidelijk goed.

Blom merkt een duidelijk kwaliteitsverschil tussen Heerenveen en FC Twente: "Twente is toch wel een professionelere club dan Heerenveen. Vorig jaar moest ik een beetje tegen de degradatie spelen en dit jaar kan ik dan voor de titel spelen. Dat is natuurlijk helemaal anders."

"Voor mij is het nu leuker, want we hebben meer balbezit. Vorig jaar moest je enkel achter de bal lopen en als je hem dan had dan wist je niet wat je er mee moest doen", aldus de Red Flame.

Snel terug aansluiten

Blom is hard aan het werken aan haar terugkeer na een vervelende blessure en hoopt snel helemaal de aansluiting te kunnen maken: "Het is een heel toffe groep bij Twente en ik hoop dat ik snel terug volledig van mijn blessure verlost ben. Ik wil opnieuw helemaal deel uitmaken van de groep en de sfeer die erbij komt kijken."