Engeland is helemaal zot van Rode Duivel: "Nobody De Bruyners like De Bruyne De Bruyners"

Kevin De Bruyne is 'hot' in Engeland. Vertelt eens iets nieuws, horen we u al denken. De Rode Duivel van 26 is echter nog 'hotter' dan anders. Gisteren alweer beslissend met een ronduit geniale assist, goed voor zege nummer 14 op 15 matchen van Manchester City. Bij BBC gaan ze helemaal overstag.

Op de website van de Britse publieke omroep wordt de nodige aandacht besteed aan onze landgenoot in topvorm. Vooral het feit dat hij zoveel assists geeft, staat in de spotlights. 35 stuks nu al sinds zijn debuut voor Manchester City in september 2015. Niemand doet beter. Niet in Engeland en zelfs niet in Europa:



Kevin De Bruyne (Man City): 35

Mesut Ozil (Arsenal): 32

Christian Eriksen (Tottenham): 30

Luis Suarez (Barcelona): 30

Neymar (Barcelona): 29

Lionel Messi (Barcelona): 29

Angel Di Maria (PSG): 27



De Bruyne maakt zoveel indruk in Engeland dat ze zelfs al een naar hem genoemd werkwoord geïntroduceerd hebben, met name "(To) De Bruyne". Bijvoorbeeld: een schot met links of rechts vanop afstand in de bovenhoek hameren: "He really De Bruynered that". Een waanzinning aantal assists afleveren in nauwelijks twee jaar tijd klinkt als volgt: "Noboy De Bruyners like De Bruyne De Bruyners."

35 - Since his debut for @ManCity in September 2015, Kevin De Bruyne has made more league assists than any other player in the Top 5 European Leagues. Architect. pic.twitter.com/tOjO95gljw — OptaJoe (@OptaJoe) December 3, 2017

Als draaifschijf van de autoritair leidende 'Citizens' leverde 'KDB' gisteren tegen West Ham (2-1) al zijn achtste assist van het seizoen af. "Alweer een schitterend voorbeeld van de briljante visie die we intussen gewend zijn van de Belgische international sinds zijn terugkeer naar Engeland twee jaar geleden."