Geen wanhoop bij KV Oostende: "Er komen nog kansen"

Foto: © photonews

Gezien de andere resultaten had KV Oostende met een overwinning een heel mooie zaak kunnen doen in het klassement. Dat de Kustboys vrijdag hadden moeten winnen, staat buiten kijf.

Met drie punten had KV Oostende plots zomaar op de rand van de linkerkolom kunnen staan. Een unieke kans voor het team dat lang op de laatste plaats stond.

"Het was een unieke kans, maar ik denk niet dat het onze enige kans is om hogerop te klimmen. Er komen er nog", aldus Bjelica. "We moeten gewoon hard blijven werken."

Ik weet niet of play-off 1 meteen ons doel moet zijn -Aleksandar Bjelica

Dan zit er misschien zelfs nog een plek bij de top-zes in, waar ook veel teams punten laten liggen. "Play-off 1? Ik weet niet of dat meteen ons doel moet zijn. Er zijn nog dertien wedstrijden en daarna zullen we wel zien waar het schip strandt."

Nochtans, de kans krijgen om op Charleroi te winnen, krijg je niet elke dag. "Ik moet zeggen dat die doelman echt uitstekend was. Hij pakte mijn poging, maar ook die van Zivkovic én de penalty. Chapeau, hij heeft zijn werk gedaan."