'The Mancunian derby' is week op voorhand al begonnen: "Ik hoop dat hun belangrijke spelers geblesseerd geraken"

Volgende zondag spelen in Engeland de nummers één en twee tegen elkaar, 'the Mancunian derby'. In aanloop doet Paul Pogba de gemoederen al opwakkeren.

Manchester City kon afgelopen weekend weer winnen en dus acht punten voorsprong behouden op stadsrivaal United. The Citizens lijken nu al de gedoodverfde favoriet voor het kampioenschap.

Paul Pogba weet anders wel een akelige manier om ze in te halen. "Ik hoop - en ik weet dat het slecht is om zoiets te zeggen - maar ik hoop hun belangrijke spelers geblesseerd geraken, net als bij ons", zei Pogba aan BBC. "Als dat gebeurt, kunnen we de kloof verkleinen."

Intussen heeft City-trainer Pep Guardiola gereageerd op de opvallende uitspraken van de Fransman. "Hopelijk zijn er geen blessures! En hopelijk speelt ook Paul (Pogba) tegen ons, want ik speel liefst tegen de beste spelers van elke ploeg."

"Ik ben er zeker van dat hij niet zal proberen om mijn jongens te blesseren", zei Guardiola nog. Daar mag hij zelfs vrij zeker van zijn, want Pogba pakte rood tegen Arsenal en is waarschijnlijk geschorst voor de volgende wedstrijd.