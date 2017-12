Op dit uur mag het wat meer zijn: Zorgt deze knapperd ervoor dat Benito Raman zich zo goed in zijn vel voelt?

Benito Raman is goed bezig in de Duitse tweede Bündesliga. Hij scoorde afgelopen maandag én zaterdag twee doelpunten in een week tegen Dresden en Holstein Kiel.

Benito Raman zit momenteel al aan vijf stuks in de tweede Bündesliga. Daarmee staat hij op het eerste blad van de topschutters in de competitie. Bovendien had Raman amper 718 minuten nodig om zijn vijf goals te maken.

De winger voelt zich duidelijk goed in zijn sas in en bij Fortuna Düsseldorf. Misschien zit vriendin Charline Schatteman daar misschien wel voor iets tussen. Zij is alvast meer dan terecht trots op haar ventje.

