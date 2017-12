Oranje Leeuwinnen kunnen emancipatieprijs nog steeds winnen

Foto: © photonews

Een kans op drie hebben de Oranje Leeuwinnen om een mooie prijs te pakken over de emancipatie van vrouwen. Het toont nogmaals aan wat een gekte ze hebben losgemaakt in Nederland.

De Joke Smit aanmoedingsprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt in Nederland aan vrouwen die de emancipatie van vrouwen in Nederland verbeteren.

Top-3

In het jaar waarin de Oranje Leeuwinnen het EK wonnen, heeft het vrouwenvoetbal in Nederland uiteraard een nieuwe boost gekregen.

De Leeuwinnen blijken nu bij de laatste drie genomineerden te zijn. Dat laat de KNVB weten in een persbericht. De tegenstanders in de top-3 zijn Anne-Fleur Dekker en Dr. Nupur Kohli en maandag 11 december weten we wie de prijs pakt.