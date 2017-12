Penneteau, de held die Oostende frustreerde

KV Oostende had zomaar op de rand van de linkerkolom kunnen staan, maar Charleroi en vooral ene Penneteau beslisten daar anders over.

Hij pakte niet alleen de ophefmakende penalty van Gano, die de bal afnam van Siani, maar was één op één ook de betere van Aleksandar Bjelica en Richairo Zivkovic.

Clément Tainmont, die andere held van Charleroi, wist met zijn adoratie geen blijf: "We zijn gered door een heel grote Nicolas Penneteau", aldus de flankspeler die verrassend in de basis stond én scoorde.

We waren de mindere van KV Oostende -Nicolas Penneteau

Ook de spelers van Oostende zagen, zij het dan knarsetandend, een uitstekende Penneteau, die zelf bescheiden bleef. "Het is altijd leuk om belangrijk te zijn voor het team."

"Het is zeldzaam dat je zoveel kansen op zo'n korte tijd tegen krijgt, het is lang geleden dat me dat nog overkwam. Maar we moeten toegeven dat we vandaag de mindere waren van KV Oostende."