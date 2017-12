Waarschuwing voor Ivan Leko: "Met dat soort frontale aanvallen op jouw spelers moet je toch zuinig zijn"

Naar wekelijkse gewoonte analyseert en fileert voetbalman van de radio Peter Vandenbempt op maandagochtend de voorbije speeldag in de Jupiler Pro League. De vertrouwde radiostem schenkt vandaag veel aandacht aan een strenge Ivan Leko, die na de 2-2 in Eupen allesbehalve mals was voor zijn spelers.

Wat een draak van een eerste helft speelde Club Brugge gisteren in Eupen. Een onherkenbaar blauw-zwart keek in geen tijd tegen een 2-0 achterstand aan en slaagde er dit keer maar half in om de scheve situatie recht te zetten. Ivan Leko was achteraf 'not amused' en ook tijdens de match stond zijn gezicht op onweer.



De Kroatische coach greep dan ook al vroeg in: na nauwelijks een halfuur slachtofferde hij de Zwitserse verdediger Saulo Decarli en mocht bijtertje op het middenveld Jordy Clasie al zijn opwachting maken. Het moge duidelijk zijn: Leko spaart zijn spelers niet, niet tijdens en niet na de match.

Beetje opletten

Radio 1-commentator Peter Vandenbempt denkt er het zijne van: "Leko heeft punten gescoord door snel in te grijpen, maar tegelijkertijd moet hij toch ook een beetje opletten. HIj was achteraf publiek wel heel streng voor zijn spelers. Die betere tweede helft en de halve remonte stemden hem toch niet milder, hoewel een offday voor een speler een keer ongewild kan gebeuren. Dat is dan maar menselijk."



Vandenbempt besluit met een waarschuwing/gouden raad: "Met dat soort frontale aanvallen op jouw spelers moet je als coach - zeker toch na een uitstekende campagne in de competitie - toch zuinig zijn."