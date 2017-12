Populaire Will Still moest zijn plaats bij Lierse na indrukwekkende 21 op 21 afstaan: "Het draait niet alleen om mij"

Will Still (25) is niet langer de T1 van Lierse. De beloftevolle coach die niet over het vereiste UEFA A-diploma beschikt stond afgelopen weekend zijn plaats af aan assistent David Colpaert (47), een wijkagent uit Roeselare.

Still leidde Lierse naar een succesvolle 12 op 12 in de tweede periode. Sinds hij het roer overnam, boekten de Pallieters zelfs een 21 op 21. Toch stond hij zijn plaats nu af. "Jammer, maar reglement is reglement", reageert Still in Het Laatste Nieuws. "Het draait niet alleen om mij. De resultaten van de jongste weken zijn het gevolg van teamwork."

Lierse besloot om assistent David Colpaert te promoveren tot T1. "Mede op vraag van de spelers veranderen we zo weinig mogelijk aan de huidige technische staf", geeft manager van de club Roel Rymen aan. "Er is binnen onze staf een prima dynamiek en een trainer van buitenaf zou die alleen maar kunnen verstoren."