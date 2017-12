Naast Hazard blinkt nog andere speler uit bij Chelsea: "Op die positie bij de beste spelers ter wereld"

Foto: © photonews

Chelsea won zaterdagmiddag met 3-1 van Newcastle United. Eden Hazard was de absolute uitblinker met 2 doelpunten, maar in zijn schaduw deed ook Victor Moses het buitengewoon goed.

Lange tijd leek het niks te zullen worden met Victor Moses na uitleenbeurten aan Liverpool, Stoke City en West Ham United, maar onder Antonio Conte is de Nigeriaan uitgegroeid tot een vaste waarde bij Chelsea.

Bij de beste van de wereld

Dat ziet ook Redknapp op wie Moses een enorme indruk nalaat: "Hij heeft een groot gedeelte van het huidige seizoen gemist door een hamstringblessure, maar je ziet dat hij het verschil maakt. In dit systeem is hij uitgegroeid tot een van de beste vleugelverdedigers ter wereld", aldus Redknapp tegenover Sky Sports.

“De positie ligt hem heel goed. Het is geen verrassing dat hij betrokken was bij de doelpunten van Chelsea. Ik vond hem tegen Newcastle United fantastisch spelen en hij is een speler van grote klasse”, besluit Redknapp. Moses was in de partij tegen Newcastle United goed voor 2 assists.