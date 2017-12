Nederlanders Vormer en Clasie laten zich uit over dramatische eerste periode van Club

Foto: © photonews

Club Brugge kon niet winnen op bezoek bij Eupen, maar net als de afgelopen twee wedstrijden tegen Zulte Waregem was er opnieuw sprake van een comeback. Nederlanders Ruud Vormer en Jordy Clasie zochten achteraf naar een verklaring.

Club Brugge moest tegen Eupen gaan rusten met een 2-0 achterstand. En dat was zelfs helemaal niet onverdiend. "Geen idee wat er mis was in de tweede helft", zei Vormer. "Misschien was het een kwestie van scherpte. Dit moet niet te vaak gebeuren en mag eigenlijk niet op dit niveau. Op basis van de tweede helft ben ik toch tevreden met een punt, zeker als je het wedstrijdverloop bekijkt."

Clasie op het veld

Coach Ivan Leko greep al snel in door Clasie op het veld te brengen. "Dat was een goede keuze van de coach. Toen liep het iets beter", aldus de Club-aanvoerder. Na de invalbeurt van Clasie kreeg Club meer grip op de match. "De trainer wilde iets veranderen en deed dat door mij te brengen", legt Clasie uit.

"De laatste weken krijg ik meer minuten om in te vallen en voel ik me fitter dan ooit. Zelfs fitter dan in mijn periode bij Southampton en Feyenoord. Dat is zeker positief. Maar de manier waarop we de eerste helft gespeeld hebben, daar kunnen we niet tevreden over zijn. Eigenlijk kan je zeggen dat een 2-2 gelijkspel best goed was na die eerste helft", besluit de Nederlander.