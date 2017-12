Ruud Vormer is met 12 assists in 17 matchen de koning van Europa, en houdt zo dit lijstje straffe namen achter zich

Foto: © photonews

Ruud Vormer gaf zondagavond de assist voor de 2-1 van Emmanuel Dennis tegen Eupen. De Brugse aanvoerder zit inmiddels aan 12 assists in 17 competitieduels.

De 29-jarige Nederlander houdt zo iedereen in beste 10 competities van Europa achter zich. De volgende rij is namelijk Pione Sisto, die 8 beslissende passes afleverde in 14 duels.

Kevin De Bruyne kroonde zich in het verleden al meermaals tot assistkoning. De Rode Duivel zorgde voor 8 assists in 15 wedstrijden, net als zijn ploegmaat bij Manchester City David Silva.

