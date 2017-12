Sa Pinto windt zich over alles en iedereen op: "Antwerp verdedigde alleen maar"

Foto: © photonews

Ricardo Sa Pinto was zondag na het 1-1-gelijkspel zijn nukkige zelve. De Standard-trainer die de afgelopen dagen veel kritiek te slikken kreeg voor zijn theaterstuk in Anderlecht, was niet tevreden over de puntendeling tegen Antwerp.

De Portugese trainer wond zich op omdat een camera van Sporza hem volgde richting perszaal. Vervolgens ging hij in tegen een Franstalige journalist. "Ik heb je negatieve vragen gemist en ben blij dat je terug bent", zei Sa Pinto op een cynische toon.

Ook over het resultaat deed de Standard-coach zijn zegje. "Antwerp verdedigde alleen maar en speelde niet om te winnen. Dit zijn twee verloren punten", trad Sa Pinto invaller Beni Badibanga bij. (Dat leest u HIER)

Misser van Sa

Verder ging de T1 ook nog in op de gemiste strafschop van Orlando Sa. "Hij stond op het lijstje strafschopnemers, dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar denk je dat we daar niet op trainen? Hij scoorde voor ons en hij miste. Bolat koos de goeie hoek. Dat is voetbal."