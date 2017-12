Geef hem de prijs voor sportivieit! Stadionomroeper van noodlijdende Eupen verdedigde de videoref en ging in tegen de eigen fans

Eupen liep tegen Club Brugge snel 2-0 uit en leek kort voor rust een een penalty te mogen nemen. Tot de videoref tussenkwam...

Na contact met de VAR legde scheidsrechter Lawrence Visser de bal op de rand van de zestien. Een terechte beslissing, dat wist ook de stadionomroeper van Eupen.

Terwijl de fans van de Panda's tijdens de rust nog even hun woede ventileerden, riep de stadionomroeper door de speakers dat de beslissing van de scheidsrechter correct was, en er dus niet verder over moest gediscussieerd worden.

Een bijzonder sportief gebaar van de man in kwestie. Eupen en Club speelde uiteindelijk 2-2 gelijk, waardoor de Oostkantonners (11 punten) concurrenten KV Mechelen (15 punten) en KV Kortrijk (17 punten) zag wegsluipen in de stand.