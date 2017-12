Facebook LIVE Q&A: De videoref in Eupen-Club, de PO1-kandidaten suprematie van Lierse in 1B

Foto: © photonews

Elke maandag blikken we aan de hand van een Facebook LIVE met vragen van de lezers terug op het voorbije voetbalweekend in 1A en 1B. In de hoogste klasse liggen intussen 17 speeldagen achter de rug, terwijl Lierse wegsluipt van de concurrentie in de Proximus League.

Ook vandaag waren er opnieuw tal van thema's om over na te kaarten. De arbiters kenden een prima speeldag met succesvolle beslissingen in Eupen-Club Brugge en Lokeren-Anderlecht.

AA Gent deed een prima zaak in de strijd om play-off 1, terwijl de concurrenten met de punten morsten. Tot slot gingen we ook nog in op de sterke 12 op 12 van Lierse in 1B. Bekijk hieronder nog eens integraal onze Facebook LIVE.