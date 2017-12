Bart Verhaeghe verricht gouden (voetbal)daad: "Ik doe dit met plezier en als vriendendienst"

Bart Verhaeghe heeft zich in de harten gewerkt van de spelers, bestuurslui en supporters van vierdeprovincialer F.C. Eendracht Kapelle-op-den-Bos. De voorzitter van Club Brugge en sterke man van de KBVB kocht namelijk de velden van de club, waardoor die op de vertrouwde terreinen kan blijven spelen.

Onduidelijkheid troef bij F.C. Eendracht, al weken aan een stuk. De voormalige voorzitter van de club uit vierde provinciale, die 300 leden telt, wilde omwille van gezondheidsredenen de terreinen van de club, die zijn eigendom zijn, verkopen.



Door het zogenaamde recht van opstal kon de ploeg echter tot 2037 op de velden blijven spelen. Maar wat daarna? Een nieuwe eigenaar kan immers altijd op de proppen komen met nieuwe (voor de club nefaste) plannen.



F.C. Eendracht flink in de rats met andere woorden, maar gelukkig is er nog Bart Verhaeghe. Die werd gecontacteerd door huidig voorzitter Dirk Christiaens omdat hij naast de terreinen van de club woont. Bovendien kennen beide heren elkaar goed.



Door de band tussen Verhaeghe en Christiaens was de redding al snel een feit: de ondernemer was zo vriendelijk om de velden te kopen: "Ik doe dit als vriendendienst en voor de plaatselijke voetbalgemeenschap. Als buurtbewoner vind ik het ook belangrijk dat er hier in Kapelle-op-den-Bos kan gevoetbald worden", klinkt het in 'Het Laatste Nieuws'.