Yannick Ferrera geeft toe: "Kreeg al aanbod van deze club uit de Jupiler Pro League"

Opmerkelijke gast in Extra Time: Yannick Ferrera. De gewezen coach van KV Mechelen zit momenteel zonder club, maar heeft zich nog niet verveeld. En hij kreeg ook al een aanbieding uit de Jupiler Pro League.

"Ik heb wat gereisd, ik heb al wat trainingen meegepikt in het buitenland bij clubs en ik volg veel tactische websites", aldus Yannick Ferrera over zijn maanden zonder de stress van het coach zijn. "Neen, ik heb me nog niet verveeld en ik wil veel bijleren."

KV Kortrijk deed een aanbod de dag van mijn ontslag bij Mechelen

"Een nieuwe job in het buitenland? Ik zeg niet nee", ging hij verder in Extra Time. "Maar er is nog geen concrete aanbieding geweest van een buitenlandse club. Al zijn er natuurlijk wel al wat contacten, maar we zien wel."

Vanuit de Jupiler Pro League was er wél een aanbod: "Van KV Kortrijk, nog de dag van mijn ontslag bij KV Mechelen. Maar dat aanbod heb ik omwille van een paar zaken naast mij neergelegd", aldus nog de gewezen coach van KV Mechelen.