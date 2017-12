Penaltydebacle zorgde voor discussie, spijtoptant Gano biedt excuses aan

Zinho Gano miste vrijdag een penalty voor KV Oostende uit bij Sporting Charleroi. Opvallend: de aanvaller stond niet eens op het lijstje met mogelijke trappers.

"Hier gaat in de kleedkamer nog over gesproken worden", klonk het bij zijn ploegmaats. Tegenover die jongens bood Gano intussen zijn excuses aan, meldt Het Nieuwsblad.

Coach Adnan Custovic was niet te spreken over de actie van Gano, maar bij de spelers van de Kustboys ontstond er vrijdag wel verwarring. Onder voormalig T1 Yves Vanderhaeghe waren namelijk Franck Berrier (die nu in de B-kern zit), Sebastien Siani en Zinho Gano de strafschopnemers. Die laatste twee discussieerden op Mambourg wie nu zou trappen.