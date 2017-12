Zomertransfer van Club spreekt duidelijke taal na speculaties: "Ik ben hier gelukkig"

Foto: © photonews

Jordy Clasie mocht zondagavond al na een half uur invallen in het duel tegen Eupen (2-2). Na de match kwam de 26-jarige Nederlander nog eens terug op zijn keuze voor Club Brugge.

Het Nederlandse RTV Rijnmond ging enkele weken geleden op bezoek bij Clasie. In die reportage werd gesuggereerd dat Clasie in de zomer wilde terugkeren naar Feyenoord. "Dat werd heel erg verdraaid", aldus de middenvelder. "Ik kan heel open en eerlijk zijn. In mei is er contact geweest met Feyenoord."

"Ik moet hier mijn plezier in het voetballen terugvinden"

"Het was niet wederzijds, dus dan ga je naar de andere kant kijken. Ik heb gezegd dat ik open stond voor een transfer, maar ze hebben ervan gemaakt dat ik terug naar Feyenoord wilde. Ik ben hier gelukkig. Ik moet hier mijn plezier in het voetballen terugvinden. Ik moet zoveel mogelijk spelen om mijn kwaliteiten te laten zien."

Uiteindelijk werd het dus Club Brugge. Clasie kan er de laatste weken op meer speelminuten rekenen. "Je wil natuurlijk zoveel mogelijk spelen. Daarvoor ben ik naar hier gekomen. Het is aan de trainer. Het team draait goed, want we winnen bijna alles."

"En dan is het lastig voor een trainer om te wisselen. Op trainingen doe ik zo goed mogelijk mijn best. Ik moet gewoon wachten tot mijn moment zal komen", besluit de verhuurde speler van Southampton.