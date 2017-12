De Mos stelt zich vragen bij transfer Bandé naar Ajax: "'t Is gedaan met op blote voeten te spelen"

Foto: © photonews

Hassane Bandé wordt de mooiste transfer ooit voor KV Mechelen. Voor 9,5 miljoen naar Ajax en bijna gratis gehaald... Je moet het maar doen. Aad de Mos is echter niet overtuigd of de Burkinees het ook bij de Nederlandse topclub gaat maken.

De Mos ziet immers hinderpalen op zijn traject opduiken. "Het is een pareltje, maar toch moet ik het nog zien, omdat hij een instinctieve voetballer is. Ik vraag me af of hij gemakkelijk ingepast kan worden in het systeem van Ajax", aldus De Mos in De Telegraaf.

"Bij KV Mechelen is het spel op hem afgestemd, maar bij Ajax wordt hij één van de pionnen. Er zal van alles van hem gevraagd worden, want tactisch is Ajax een van de moeilijkste clubs om te spelen."

Een buitenspeler in het Ajax-systeem moet kalk onder zijn schoenen hebben

Bandé mocht bij KVM zijn zin doen en lopen waar hij wou. "In België kan Bandé in principe nog voetballen zoals hij vroeger als jongetje in Burkina Faso deed op zijn blote voeten."

"Bij Ajax kan dat niet, daar zullen ze hem allerlei dingen willen leren. Een buitenspeler in het Ajax-systeem moet bijvoorbeeld kalk onder zijn schoenen hebben, terwijl Bandé bij KV Mechelen op zijn sterkst is als hij de vrijheid heeft om te bewegen."