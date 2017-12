CL-overzicht: deze 8 ploegen zien we na Nieuwjaar al zeker terug, Belgen laten zich opmerken

Foto: © photonews

Dinsdagavond werd al een deel van de laatste groepsduels in de Champions League afgewerkt. Ook op de slotspeeldag kwamen verschillende Belgen in actie.

Romelu Lukaku scoorde voor Manchester United tegen CSKA Moskou (2-1), terwijl Eden Hazard Savic tot een owngoal dwong in Chelsea - Atlético Madrid (1-1). Radja Nainggolan won met AS Roma van Qarabag, en houdt The Blues dus af in de strijd om poulewinst.

Proto en Svilar twee keer geklopt

Silvio Proto incasseerde dan weer een vroege 0-1 tegen Juventus. Cuadrado nam de openingstreffer van de partij voor zijn rekening. Bernardeschi zou er nog 0-2 van maken. Ook Bjorn Engels en Vadis Odjidja stonden in de basis bij Olympiakos.

Mile Svilar overkwam hetzelfde als Proto. De beloftevolle goalie van Benfica moest zich tegen FC Basel twee keer omdraaien.

In de groep van Anderlecht tot slot won Bayern München van PSG met 3-1. Hetzelfde resultaat als in de heenmatch, maar de Parijzenaars hebben in totaliteit een beter doelsaldo.

Vier groepswinnaars

Manchester United

PSG

AS Roma

Barcelona

Nummers 2 die doorgaan

Basel

Bayern München

Chelsea

Juventus

