Het grote verschil tussen Hein en Yves? Sterkhouder van Buffalo's moet er niet lang over nadenken

Foto: © photonews

Yves Vanderhaeghe heeft AA Gent uit de penarie gehaald en opnieuw richting top-6 geloodst, een knappe prestatie en hij had er niet eens zoveel tijd voor nodig. Danijel Milicevic is dan ook tevreden met zijn nieuwe coach en legt in 'Le Grand Débrief' op DH.be het verschil uit tussen Yves en Hein.

De 31-jarige Bosnische international floreerde onder Hein Vanhaezebrouck en maakte bij AA Gent de titel en de schitterende CL-campagne mee. Het vertrek van de succescoach was een zware klap, maar de komst van Yves Vanderhaeghe heeft AA Gent geen windeieren gelegd. Van de onderste regionen van het klassement ging het naar de vijfde plaats, van een ferme sprong gesproken.

Meer vrijheid

Het moet zijn dat de ex-coach van KV Oostende toch zijn stempel drukt op 'De Buffalo's: "De spelers lopen opnieuw met vertrouwen te voetballen. De huidige trainer geeft ons meer vrijheid op voetballend gebied, dat is bij de huidige trainer van Anderlecht toch anders", klinkt het met een lach en een knipoog. "Yves houdt de zaken eenvoudig: over de grond spelen, combineren en onze snelheid uitspelen op de counter. Dat lukt allemaal heel goed."



Voor de dramatische seizoensstart heeft publiekslieveling 'Mili' een logische verklaring: "Heel wat van onze internationals zijn later in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gestapt, we moesten afrekenen met veel blessures en een paar spelers die op vertrekken stonden, zijn toch gebleven. Daarbovenop begonnen we heel slecht aan het seizoen met die uitschakeling in de Europa League en die verliespartij op STVV. Dat zijn zaken die al snel gingen doorwegen." Bekijk HIER het interview!