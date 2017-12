Charme-offensief Chelsea om Hazard te houden en Conte spreekt in op zijn eergevoel

Foto: © photonews

Eden Hazard heeft dit seizoen al een paar keer laten vallen dat een transfer naar Real Madrid tot zijn dromen behoort. Bij Chelsea vrezen ze hun topspeler kwijt te spelen en lanceerden ze een charme-offensief. Alhoewel, de woorden van Antonio Conte zijn net iets harder.

Bij Chelsea een opvallend figuur op de laatste training voor de Champions League-match tegen Atlético Madrid van vanavond. Kylian Hazard trainde aan de zijde van grote broer Eden. De 22-jarige winger maakt echter geen kans op een selectie. Het moet meer gezien worden als een geste.

Antonio Conte sprak op zijn persconferentie dan weer in op het eergevoel van Eden om een contractverlenging te tekenen. "Ik zou heel blij zijn als Eden en Thibaut een nieuw contract tekenen", aldus Conte. "Ze hebben alle twee nog heel wat progressiemarge. Eden zit nog niet aan zijn top. Daar zit je pas als je de Champions League of het WK wint, of de Gouden Bal. Pas dan ben je een echte grote!"