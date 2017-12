Antwerp-revelatie Corryn speelt zijn sterkste seizoen ooit: "Mijn moeilijkste tegenstanders tot dusver? Vormer, Vanaken en Morioka"

Foto: © photonews

Alexander Corryn speelt een ijzersterk seizoen voor Antwerp. De polyvalente geboren Gentenaar speelt zowel op de linksachter als op het middenveld, maar trek steevast zijn streng.

Tegen KV Kortrijk stond Corryn op de linksback. Tegen Standard verhuisde hij opnieuw naar het middenveld, waar hij als een bezetene achter de roodhemden aan zat. Samen met Yatabaré en Faris Haroun hield hij de deur op slot.

Getraind met driemansmiddenveld

"We hadden eerder in de week week op deze formatie getraind. Dat liep best goed. We kennen de goede en minder goede punten van elkaar. Daar spelen we goed op in."

De 23-jarige Corryn speelt zijn sterkste seizoen ooit. "Ik voel me goed op het middenveld, nochtans speelde ik er in het verleden haast nooit. Mijn moeilijkste tegenstanders tot dusver? Ruud Vormer en Hans Vanaken tegen Club Brugge, en ook Ryota Morioka maakte indruk op mij."