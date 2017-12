Terecht los op kop of niet? In deze wedstrijden mocht Club absoluut niet klagen over arbitrage

Foto: © photonews

Met 43 op 51 valt er voorlopig weinig te beginnen tegen Club Brugge. De competitieleider laat amper steken vallen, maar het moet gezegd: in bepaalde wedstrijden had het resultaat helemaal anders kunnen zijn. Zo mag blauw-zwart zeker niet klagen over bepaalde beslissingen van de arbitrage.

De teneur bij neutrale voetballiefhebbers en supporters van concurrerende teams is al een paar weken dezelfde: het zit Club Brugge toch écht wel flink mee. Het leidde zelfs al tot kwalijke insinuaties over kwaad opzet en (boeren)bedrog.



U kent ze wel, de gratuite beschuldigingen van corruptie of de link tussen Bart Verhaeghe en de KBVB. De voorzitter van Club Brugge draagt namelijk ook een bondspetje. Hetzelfde overkwam Philippe Collin van Anderlecht in het verleden ook al. Hoge bomen en veel wind?



Punt is wel dat het voorlopig ongenaakbare Club al in enkele wedstrijden voordeel kon puren uit (dubieuze) beslissingen van de arbitrage. In zes competitiematchen om precies te zijn. Een bondig overzichtje:



Zulte Waregem-Club Brugge 1-2



Het verhaal begoint op speeldag 3 tegen Zulte Waregem. De ploeg van Ivan Leko kwam met een 6 op 6 in de pocket 0-2 voor via seizoensrevelatie Dennis en een penalty van Vossen. Essevee knokt zich echter opnieuw in de wedstrijd via paars-witte huurling Leya Iseka. Een kwartier voor tijd haalt Mechele de kwikzilvere Olayinka onderuit in de zestien. Een duidelijke strafschop, maar ref Visser ziet er geen graten in en ook de videoref grijpt niet in. Géén kans op 2-2, Club komt met de schrik vrij en ontsnapt aan puntenverlies.



KV Kortrijk-Club Brugge 1-2



Een week later moet blauw-zwart op bezoek bij KV Kortrijk voor een volgende West-Vlaamse derby. Na amper 11 minute spelen, zet Jelle Vossen feilloos een penalty om na een opzichtige handsbal van Kumordzi. Vroeg in de tweede helft verdubbelt de landskampioen van 2016 de score via Abdoulay Diaby. 'De Kerels' hangen echter nog niet in de touwen en knokken terug via Stojanovic. Enkele minuten later duwt Vanlerberghe opzichtig in de rug van Lepoint, maar géén penalty volgens Delferière.



Club Brugge-STVV 4-1



De topper thuis tegen het verrassende Sint-Truiden van Jonas De Roeck is er eentje met verschillende discutabele fases. Zo ontsnapt Wesley voor rust aan een rode kaart voor een forse overtreding op Sascha Kotysch, die er een kuitbeenbreuk aan overhoudt. In de tweede helft en bij een 2-1 tussenstand gaat de bal op de stip na een schijnbaar correcte ingreep van doelman Pirard op Vormer. De videoref treedt scheids Van Driessche bij. Jelle Vossen scoort vanop de stip de 3-1, Diaby maakt er ook nog 4-1 van. STVV baalt.



Anderlecht-Club Brugge 0-0



In het Astridpark begint Club uitstekend aan de match met overwicht en twee grote kansen voor Diaby en Poulain. Naarmate de eerste helft vordert herstelt Anderlecht het evenwicht en er volgt ook een goal Harbaoui scoort na een afgeweken schot van Kums op Denswil, maar de lijnrechter staat al met zijn vlag te zwaaien en de ref heeft ook gefloten. Onterecht, zo blijkt want de Tunesische spits stond helemaal niet buitenspel. Mits de toegekende 1-0 had de match er helemaal anders kunnen uitzien, Club Brugge pakt een kostbaar punt in Brussel.



Club Brugge-Waasland Beveren 3-0



Twee penaltygevallen op nauwelijks enkele minuten tijd bij een 0-0 tussenstand in de eerste helft. Eerst maait Nakamba de Japanse draaischijf Morioka onderuit en niet veel later gaat Poulain opzichtig aan het shirt van Buatu hangen. Ref Wim Smet verroert geen vin en ook een venijnige overtreding van Ruud Vormer blijft onbestraft. Diezelfde Vormer tekent met een knappe halve volley voor de 1-0, bij. Na rust kan Beveren nog een penalty claimen voor een ingreep in de lucht van Hubert op Thelin.



Club Brugge-Zulte Waregem 3-2



De ploeg van Francky Dury speelt vrank en vrij op Olympia en scoort al na amper acht minuten via Leya Iseka. Het broertje van Michy Batshuayi kopt de bal lekker binnen, maar de lijnrechter heeft buitenspel gezien. Uit de herhaling blijkt dat het toch wel zéér nipt is. Zulte Waregem mag klagen, maar komt via diezelfde Leya Iseka toch op voorsprong. Club vecht terug via Mechele, maar een blunder van Hubert zorgt voor de 1-2 via De Pauw. In een dolle slotfase zorgen Wesley en Limbombe alsnog voo een Brugse zege.