Chelsea wil gigantisch risico nemen: 'Bereid om Courtois gratis te laten vertrekken'

Chelsea wil zijn doelman Thibaut Courtois koste wat kost houden. Allemaal goed en wel, maar op de langere termijn kan dat een erg naar gevolg hebben.

De Engelse club is van zin om Courtois, ondanks alle geïnteresseerden en mogelijke recordbedragen, minstens tot het einde van volgend seizoen te houden. Volgens The Sun zou Chelsea liever zijn contract in juni 2019 zien aflopen dan hem volgende zomer al te laten vertrekken.

Moeilijke onderhandelingen

De onderhandelingen over een contractverlenging verlopen stroef. Ze zijn tijdelijk stilgelegd en worden wellicht pas volgende zomer hervat. Op dat moment gaat op papier zijn laatste jaar voor Chelsea in en dan kan de tijd beginnen dringen.

Qua geïnteresseerden blijft het vooralsnog bij geruchten. Real Madrid is de vaakst genoemde naam, ook Juventus, PSG, en ex-ploeg Atlético Madrid passeerden al de revue.