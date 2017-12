Club had het kunnen weten: hij scoorde al 13 keer tegen blauw-zwart en dat kostte hen bijna altijd punten

Foto: © photonews

Mbaye Leye was alweer een van de drijvende krachten voor Eupen. Ook tegen Club Brugge wist hij opnieuw de netten te doen trillen. Bij blauw-zwart hadden ze het misschien wel kunnen voorspellen, want de spits is quasi altijd doeltreffend tegen de Bruggelingen.

Mbaye Leye zit ondertussen al aan acht doelpunten in de Jupiler Pro League, waarmee hij naast Thelin, Bandé en Onyekuru staat in de topschutterstand van onze competitie. Voor Eupen is hij bijzonder belangrijk, bij Zulte Waregem heeft hij een groot gat gelaten voorin.

Maar tegen Club Brugge is hij altijd al goed geweest. Zijn doelpunt van zondag was al zijn dertiende(!) goal tegen blauw-zwart, geen andere actieve speler doet beter dan de Senegalese aanvaller. En die dertien doelpunten hebben ook al punten opgeleverd.

Want mogelijk opmerkelijk: op de eerste keer na leverden zijn doelpunten ook altijd puntenverlies op voor Club Brugge. Als Leye scoort, dan weet blauw-zwart dus hoe laat het is. Het overzicht van de doelpunten van Leye tegen Club: