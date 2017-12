Fans Genk laten op satirische manier hun ongenoegen blijken: "Het begint meer en meer op een spiegelpaleis te lijken"

De fans van Genk zijn het beu. Al heel het seizoen krijgen ze dezelfde woorden voorgeschoteld: "We moeten met z'n allen voor de spiegel gaan staan." Het noopte het OSV (de overkoepelende supportersorganisatie) er toe om een satirische cartoon te laten maken.

Rudy Claessens, voorzitter van het OSV, sprak een bevriende cartoonist aan en lanceerde bovenstaande tekening op de sociale media. Patrick Janssens, Dimitri De Condé en Albert Stuivenberg staan er voor de spiegel met de bedenking: "Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat is er hier toch aan de hand?"

Claessens gaf meer uitleg aan Voetbalkrant.com... "We horen al weken dat ze voor de spiegel moeten gaan staan...", aldus Claessens. "Het begint op de duur meer en meer op een spiegelpaleis te lijken in Genk. Het wordt hoog tijd om eens te zien wie er effectief gaat voor staan."

Stuivenberg wordt duidelijk met de vinger gewezen...

En daarmee wordt er duidelijk gewezen naar Albert Stuivenberg, die de trein maar niet op de rails krijgt. "Tegen KV Mechelen was de eerste helft even dramatisch als in Eupen. Als die kern dan de tweede helft wel begint te voetballen, vragen we ons af of ze geen signaal willen geven."

"Iemand moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Stuivenberg heeft duidelijk kwaliteiten, maar het werkt niet tussen hem en de spelers. Het clubbestuur moet daar zijn conclusies uit trekken. We hebben op dit moment nog minder punten als vorig jaar deze periode. We horen ook al weken dat de kern te jong is... Maar die jonge kern is wel één van de sterkste die we hadden in jaren."