Flirterige Dries Mertens tegen Nederlandse journaliste: "Het is ook leuk om jou terug te zien"

Napoli zal er woensdagavond uit bij Feyenoord alles aan doen om nog te overwinteren in de Champions League. Voor Dries Mertens is het een blij weerzien met de Nederlandse fans... en de journalisten.

Dat bleek toen de Rode Duivel dinsdagavond de pers te woord stond. Journaliste Aletha Leidelmeijer begroette Mertens hartelijk, en die had een gepast antwoord klaar. "Het is ook leuk om jou terug te zien", grapte een flirterige Mertens. De Leuvenaar krijgt woensdag in de Kuip aanmoedigingen van familie en vrienden.

Tot 2013 voetbalde Mertens bij onze noorderburen. Via AGOVV, FC Utrecht en PSV trok hij uiteindelijk naar de laars.