Veel coaches zullen jaloers zijn op het geduld van Essevee met Dury: "Het is zelfs geen item"

3 op 27 en er wordt geen moment getwijfeld aan de coach... Bij welke club kunnen ze dat nog zeggen, behalve bij Zulte Waregem. Francky Dury krijgt alle tijd om rustig uit het dal te kruipen. Er is zelfs geen sprake van paniek.

De helft van de clubs heeft al van coach gewisseld, maar bij Essevee denken ze daar zelfs niet aan. "Bij ons is dat allerminst een item", aldus voorzitter Carl Ballière in HLN. "Weet je, toen ik pas mijn functie opnam, was onze situatie nog veel erger. We stonden alleen laatste met vier punten achterstand. Ook dan hebben we vol vertrouwen gehouden in Francky en zijn we eruit geraakt. Als één iemand dat opnieuw kan doen, is hij het wel."

De omstandigheden waren ook niet ideaal. "Francky stond dit seizoen voor een enorme uitdaging, want hij moest 14 spelers inpassen", vervolgt Ballière. "En dat in een druk programma, zonder vedettes als Lerager of Meïté. Er valt hem dus niks te verwijten."