Speler Club Brugge helemaal onderuit gehaald: "Hij mist de dynamiek, het volume en de intelligentie voor die positie"

Het gelijkspel van Club Brugge op bezoek bij Eupen werd al kapot geanalyseerd. Maar één zaak blijft terugkomen: de zwakke prestatie van de linkerflank van blauw-zwart. En daarvoor werd vooral naar Laurens De Bock gekeken.

De Bock kreeg nog eens een kans van Ivan Leko, want normaal gezien speelt de linksachter niet meer. Leko speelt immers een systeem waarbij de linkerflankverdediger de hele flank voor zich moet nemen. En daar ligt het probleem. "Voor die positie heeft hij te weinig dynamiek, volume en intelligentie", klonk het hard bij Franky Van der Elst in Extra Time.

Van der Elst had Limbombe laten staan. "De linkerflank van Club was een drama. Decarli kwam vaak in de problemen, maar dat was ook de schuld van De Bock. Decarli werd vervangen, maar het had De Bock kunnen en moeten zijn", spaarde hij zijn kritiek niet.