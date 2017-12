Geert De Vlieger kan ook na de schorsing maar niets begrijpen van Ricardo Sa Pinto: "Tevergeefs... #cinema"

Het Bondsparket van de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) vroeg dinsdag een schorsing van maar liefst zes speeldagen voor Standard-coach Ricardo Sa Pinto. De Geschillencommissie was milder voor de Portugese trainer en gaf hem slechts drie matchdagen.

Het gedrag van Sa Pinto in de bekermatch tegen Anderlecht werd druk becommentarieerd. De oefenmeester mag nu drie weken niet in de dug-out plaatsnemen, al kan hij wel nog in beroep gaan tegen de sanctie.

Analist Geert De Vlieger had vooral van het betoog van Sa Pinto meer verwacht. "Drie matchen schorsing voor Sa Pinto, whatever ook", tweette de oud-doelman. "Had gehoopt ergens te lezen dat hij zelf zijn reactie overdreven en niet gepast vond, maar tevergeefs... #cinema." Sa Pinto vond dat hij feen theater speelde. (Dat leest u HIER)