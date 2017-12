Dat is indruk maken: JPL-club denkt na een maand al aan contractverlenging

Foto: © photonews

Je moet het maar doen: van KV Kortrijk een scorende ploeg maken die zich in een mum van tijd uit de gevarenzone gewerkt heeft. Bij de West-Vlamingen zijn ze onder de indruk van het werk van Glen De Boeck en willen ze hem daarvoor ook belonen.

De Boeck volgde in november Yannis Anastasiou op en slaagde erin om KV Kortrijk in drie thuiszeges maar liefst elf keer te laten scoren. Een gegeven dat ook het bestuur niet ontgaan is.

"We gaan niet euforisch doen", benadrukt voorzitter Joseph Allijns in Het Nieuwsblad. "We kenden hier al vaak een zwarte december, misschien wordt het nu wel omgekeerd. En dan gaan we tijdens de winterstop wellicht al eens kijken op langere termijn. Want de Vlaamse sportieve staf levert goed werk en we zien weer trotse supporters."