Van Holsbeeck legt uit hoe het mogelijk is dat ze goudhaantje dat 9,5 miljoen gaat opbrengen, lieten gaan

Hassane Bandé is op weg naar Ajax... De aanvaller gaat KV Mechelen een slordige 9,5 miljoen euro opbrengen, inclusief bonussen. Een bedrag dat ook in de kassa van Anderlecht had kunnen belanden, maar daar werd hij doorgestuurd. Herman Van Holsbeeck gaf tekst en uitleg.

Bandé was op proef bij Anderlecht, maar daar kreeg hij geen contract. KV Mechelen liet hem wel tekenen. "Soms win je en soms verlies je”, aldus manager Herman Van Holsbeeck in Het Nieuwsblad. "Ik heb onlangs nog eens zijn beoordeling bekeken. Dat rapport was positief, maar zijn test hier had maar veertien dagen geduurd."

Toch is er ergens een vorm van spijt. "Omdat Bandé toen rechtstreeks uit Burkina Faso kwam, had hij een aanpassingsperiode ­nodig. Daarom wilden wij in de eerste plaats zijn proefperiode verlengen. Helaas hadden zijn makelaars daar geen oren naar en vertrokken ze. Jammer, maar zo zijn er hier nog gepasseerd."