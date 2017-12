In Extra Time snappen ze geen snars van excuses Bolat: "Laat die bal dan gewoon door!"

Foto: © photonews

Het was een frappant beeld zondag: Bolat die zich na een gestopte penalty op Sclessin ging verontschuldigen bij de fans van Standard. De doelman van Antwerp had zijn ex-club net twee punten afhandig gemaakt en dat viel niet in goede aarde bij sommige fans. Ook in 'Extra Time' kwam de fase aan bod.

Jan Mulder liet eerder al een paar keer verstaan dat hij niet begrijpt dat spelers niet juichen wanneer ze scoren tegen een ex-team. En een doelman die zijn excuses aanbiedt nadat hij een cruciale elfmeter heeft gestopt, dat raakt volgens hem helemaal kant noch wal.



"Hij doet echt aan excuses, laat hem dan door! Daar krijg je toch het schijt van, vind je niet? Bolat moet hem gewoon pakken en daar toch niet beschaamd over zijn. Dit is toch een beetje gênant voor jouw eigen ploeg."

De Nederlandse analist denkt echter dat het geen tweede keer zal gebeuren: "Ach, tegen de volgende heeft hij mij in 'Extra Time' gezien en denkt hij: die vent heeft gelijk, de volgende keer laat ik hem door. Ik zou hem als medespeler niet meer vertrouwen..."