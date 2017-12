Blom passeerde al bij veel clubs: "Jammer dat die ploeg gewoon stopte"

Foto: © photonews

Jassina Blom is nu actief bij het Nederlandse FC Twente. Ze heeft in haar verleden al voor veel verschillende clubs gespeeld en nu komt ze terug op haar passages bij die ploegen.

Afgelopen zomer maakte Blom een mooie transfer van Heerenveen naar FC Twente. Hoewel ze nog maar 23 is, heeft ze toch al een verleden bij veel verschillende teams. Voor Heerenveen speelde ze ook bij Gent, Club Brugge en Eva's Tienen.

Overal heeft de Red Flame het uiteindelijk wel naar haar zin gehad: "Ik heb mij bij al mijn teams geamuseerd, zowel in Nederland als in België. De laatste jaren bekijk ik het ook puur sportief en kijk ik niet meer naar waar ik vrienden heb", zegt de Red Flame.

Club Brugge houdt ermee op

"In Gent ben ik begonnen en dan ben ik in Brugge terechtgekomen", gaat ze verder. "Dat was een heel leuke groep en en dan is het echt jammer dat die ploeg gewoon stopte. Eigenlijk was ik totaal niet van plan om weg te gaan, maar als die ploeg stopt dan heb je geen andere keuze."

Eva's Tienen sportief het minste

"En dan Tienen dat was een beetje voor mezelf, om terug wat vertrouwen te krijgen. Dat was sportief gezien één van de minste clubs waar ik bij gespeeld heb. Maar uiteindelijk heb ik me daar ook wel geamuseerd", aldus Blom.