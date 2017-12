Jelle Van Damme openhartig over Standard, de interesse van Gent en met een opmerkelijk verhaal over Bölöni: "Goede mop"

Jelle Van Damme verdween op zondag nog in de catacomben van Sclessin na de wedstrijd, op maandag kon hij wel terugkomen op speeldag 17 in de Jupiler Pro League en de match van Antwerp tegen zijn ex-club Standard. Hij had het over coach Bölöni, de interesse van Gent en veel meer.

Om te beginnen: Jelle Van Damme had graag eventueel ook teruggekeerd naar Standard, maar uit die hoek heeft hij deze zomer niets gehoord. "Ik had de bal in hun kamp gelegd en gezegd dat ik er voor openstond om terug te keren. Maar neen, ze hebben nooit een concreet aanbod gedaan aan mij. Jammer misschien, maar zo loopt voetbal", klonk het bij monde van de verdediger in Vista! duidelijk.

"Ik wilde wel terugkomen naar België. Mijn kinderen waren op bezoek in Amerika afgelopen zomer en ik kwam tot het besef dat ik hen miste en zij mij ook, dus ik wilde terugkomen naar België. Gent? Dat was wel heel concreet. Zij hebben veel gedaan. Ik had toen ook zelf contact genomen met Luciano D'Onofrio, maar hij wilde me meteen hebben en niet in december."

Vorige week vertelde hij een goede mop op hotel

Luciano D'Onofrio was uiteindelijk een doorslaggevend argument om toch naar Antwerp te trekken. En dus zit hij nu met Laszlo Bölöni als coach: "Een heel eigenwijze man, je hebt soms geen idee waarmee hij in zijn hoofd zit."

"Maar het is een fijne man hoor, vorige week vertelde hij plots een mop op hotel. En het was een goede mop ook zelfs nog", kon er een lachje af bij de linksachter van Antwerp.