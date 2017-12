Boskamp haalt uit: "Als je dat niet haalt, dan heb je als generatie gefaald" en "Wist niet eens dat ze daar voetbal speelden"

De WK-loting voor de Rode Duivels valt mee. En dat is een understatement. Dus zijn ook de analisten in de wolken, al is niet iedereen even positief.

Johan Boskamp is duidelijk: "Ik verwacht gewoon een 9 op 9 in deze groep. Ik wist niet eens dat ze voetbalden in Panama, er wonen ook maar 2-3 miljoen mensen. Het is een gouden loting."

"We moeten de kwartfinales halen, dat is een zekerheid", aldus de Nederlandse analist bij Stadion. "Als je het niet haalt, dan heb je als lichting gefaald."

"Je hebt een van de beste ploegen van de wereld en je heb zo'n makkelijke groep? En bij de beste zestien valt de loting ook nog mee. Je moet niet te negatief denken dan, toch?"

Gilles De Bilde blijft dan weer kritisch: "Individueel is er veel talent, maar als groep wil ik het nog wel eens zien tegen landen als Duitsland of Brazilië."