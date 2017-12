KRC Genk Ladies komen met leuke primeur op teamsjaal

Foto: © Davy Rietbergen / KRC Genk Ladies

De KRC Genk Ladies doen het momenteel degelijk tot goed in de Belgische Super League. Naast het veld komen ze nu met een erg opvallend leukigheidje.

De nieuwe clubsjaal is er namelijk eentje met een afbeelding van de speelsters op. De teamfoto vereeuwigd in de sjaal, een collector's item sowieso.

Oefenmatch

In België zijn de Genk Ladies daarmee meteen ook pioniers. De nieuwe sjaal is in beperkte oplage verkrijgbaar in het clubhuis, de eerste gingen al over de toonbank.

Een leuk ideetje voor onder de kerstboom? Misschien wel, u beslist zelf ... Nog meegeven dat de KRC Genk Ladies op 13 januari een oefenmatch zullen spelen tegen het Nederlandse Barendrecht van ex-keepster Sofie Van Houtven.