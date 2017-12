KVM-voorzitter Timmermans: "In het verleden vonden de mensen het vaak te weinig"

KV Mechelen heeft een slag geslagen die maar één keer in de tien jaar voorbij komt. Malinwa verkocht Hassane Bandé aan Ajax voor bijna tien miljoen euro. Een som die bij Malinwa nog nooit in één keer in de kassa is gestroomd.

Johan Timmermans dacht niet dat het zo snel ging gaan, maar wrijft zich toch ook in de handen. "Mensen spreken vaak over transfers in het verleden waar het over bedragen rond de 2 à 2,5 miljoen euro gaat."

"Dat vonden ze vaak te weinig. Wanneer je dan over een veelvoud van dat bedrag kan spreken, met nog eens bonussen en percentages op de doorverkoop, dan gaat het over veel geld, zeker voor KV Mechelen", zei hij aan Sporza.

Fatsoenlijke vervanger

Geld dat welkom is, want KV heeft nog grote plannen met het stadion. "Met het geld van de transfer, dat we pas krijgen op het einde van het seizoen, zoeken we een gezond evenwicht tussen bestedingen aan het infrastructuur en het sportieve. We staan voor verdere verbouwingen aan het stadion en we willen Bandé natuurlijk vervangen door een "fatsoenlijke" speler."