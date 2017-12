KV Mechelen onthult grootse plannen voor AFAS-stadion: twaalf miljoen ligt gereed

KV Mechelen heeft een volledig nieuwe tribune gezet, maar blijft niet stilzitten. Malinwa wil immers twaalf miljoen investeren om een nieuwe hoofdtribune en een nieuwe tribune voor mindervaliden te bouwen.

Het is de derde fase van de verbouwing. Marc Faes, algemeen manager van KV Mechelen, laat weten dat de hervorming van vzw naar nv een succes werd en dat er daardoor zeven nieuwe investeerders werden aangetrokken.

"Het geld voor een nieuwe hoofdtribune is er, we hopen dan ook na het seizoen te kunnen starten met de bouw", vertelt hij in GvA. "Op een drietal maanden hopen we de werken afgerond te hebben, zodat de spelers volgend seizoen voor een nieuwe hoofdtribune spelen."

16.750 plaatsen

De bouwvergunning zou half december binnen moeten zijn bij de stad. "Het Milieueffectenrapport vormt in ieder geval geen struikelblok”, aldus Faes. “Dat werd bij de bouw van de vorige tribunes goedgekeurd voor een stadion met een capaciteit van 18.500 plaatsen, maar wij zullen niet hoger gaan dan 16.750 plaatsen.”