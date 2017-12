Louwagie slaapt nog altijd slecht, maar is lyrisch over werk Vanderhaeghe

Michel Louwagie had na de match in en tegen Charleroi eigenlijk al half de handdoek geworpen. Zelden was de Gent-manager zo kwaad omwille van een onrechtvaardige behandeling. Maar hij zag toen amper nog kansen op play-off 1. Maar kijk...

Louwagie kan iets rustiger worden. Alhoewel... "Nee, ik slaap tegenwoordig na een match niet beter. Dat lukt niet door de spanning", zegt Louwagie in HLN. "Kijk, als je zo ver achter hebt gestaan in het klassement, kan je je geen enkele misstap meer veroorloven. Het was in elke match weer van moeten."

Maar Yves Vanderhaeghe loodste de Buffalo's naar plek vijf. "Wie me twee maanden geleden had gezegd dat we begin december vijfde zouden staan, die had ik zot verklaard. Ik ging uit van een lange inhaalrace."

"Yves heeft me dan ook verrast. Trainers hebben zogezegd een voorbereiding van zes weken nodig om een ploeg te smeden, maar met zijn knowhow is Yves erin geslaagd om deze groep vertrouwen te schenken. Hij kent natuurlijk ook de Belgische competitie én hij werd goed gebrieft door onze assistenten.”