Ook deze Belgische topclub denkt aan een nieuw stadion: "En in tegenstelling tot in Brussel willen ze hier wel meewerken"

Het is geen sinecure om in België een nieuw stadion te bouwen, vraag het maar aan Anderlecht. Maar ook Racing Genk denkt erover om een nieuwe tempel te bouwen. En Patrick Janssens weet dat de Limburgers één groot voordeel hebben.

Een nieuw stadion is nog niet voor direct, maar zit toch in de kortetermijnplanning. "Een onvergeeflijke fout zou zijn dat we daar pas binnen tien jaar beginnen over na te denken", aldus de algemeen directeur in S/V Magazine.

"Vandaag is het geen dringende noodzaak, maar we weten wel dat we binnen tien jaar dit stadion grondig vernieuwd moeten hebben, of op een andere plaats een nieuw stadion gebouwd moeten hebben. Een van de weinige punten waar wij een competitief voordeel hebben, is dat we op de huidige locatie geen probleem hebben om te verbouwen, maar ook niet om nieuw te bouwen. Ook andere plekken om te bouwen zijn hier denkbaar."

Een verademing

En Genk kan rekenen op medewerking van de autoriteiten. "Onze band met de overheid in Genk is zeer hecht. De relatie tussen Anderlecht en de regio Brussel is bijvoorbeeld minder sterk. Het is in een op veel vlakken verdeelde stad als Antwerpen moeilijker om dingen in beweging te krijgen dan hier."

"Voor een Antwerpenaar die in Limburg werkt, is het een verademing dat iedereen hier klaarstaat om dingen te laten lukken terwijl men elders vooral klaarstaat om dingen te laten mislukken."